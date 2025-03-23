Інвестори переорієнтовуються на китайський борг через економічну нестабільність у США – Bloomberg

Китайський ринок стає більш привабливим, хочаіснують ризики.

Викликане митами та уповільненням економічних перспектив потрясіння на ринку США підвищує привабливість державного боргу Китаю, який менш ніж шість місяців тому деякі кредитні менеджери вважали непридатним для інвестування.

Про це пише Bloomberg.

"До Китаю прикуто набагато більше уваги", - заявила керівник глобальної стратегії в CreditSights Вінні Цісар.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах американські високоприбуткові облігації продемонстрували найкращі показники у світі, оскільки інвестори сподівалися на економічні стимули та дерегулювання. Однак небезпека торгової війни зруйнувала впевненість на ринку. Тим часом китайський борг відновлюється, слідуючи за спричиненим фіскальними та монетарними стимулами зростанням фондового ринку.

"Інвестори, схоже, починають оглядатися на Китай", — вважає Омотунде Лавал, керівник відділу корпоративного боргу Baring Investment Services.

За його словами, китайський ринок все ще залишається "дещо дешевим", незважаючи на звуження спредів, враховуючи посилену увагу уряду до технологій, цільове зростання на 5% і переваги, які досягнення ШІ можуть принести китайським промисловцям і споживчим компаніям.

Китайські корпорації користуються вікном зацікавленості, залучивши цього року 15 мільярдів доларів на ринку доларових облігацій – найбільше за період з 2022 року. Навіть фірми з нерухомості подають ознаки життя.

Cisar відзначає зростаючий інтерес інвесторів до китайських технологічних фірм. Цього місяця пошукова система Baidu продала облігації, номіновані в юанях, за межами материка на 10 мільярдів доларів — перший випуск боргових зобов’язань з 2021 року.

Невдовзі з’явилася обмінна облігація на суму 2 мільярди доларів.

Попри це, нерухомість досі розглядається як ризик, а найбільша економіка Азії залишається дуже вразливою до будь-якої ескалації в торгових війнах і, зрештою, постраждає від будь-якого економічного спаду в США.

"Примітно, що єдині мита США, які не були відкладені або пом’якшені – це мита саме проти Китаю 4 лютого та 4 березня. Цілком імовірно, що додаткові мита або інші заходи можуть бути оголошені після того, як адміністрація США завершить свій аналіз торгівлі Китаю. Таким чином, тарифний тиск на девальвацію юаня залишається дуже високим", – відзначив Пол Маккел, глобальний керівник відділу валютних досліджень HSBC Holdings Plc.

Сючен Чжан, кредитний аналітик Jupiter Asset Management на ринках, що розвиваються, обережно ставиться до ринкового оптимізму щодо боргових зобов’язань Китаю, оскільки деякі емітенти "торгуються з прибутковістю в однозначних цифрах, не маючи чіткого та стійкого плану з погашення зобов'язань".

Крім того, американський ринок корпоративного боргу настільки значний, що великі інвестори змушені в нього інвестувати. Однак потік капіталу слідує за прибутковістю, і зростаюча невизначеність політики в США змушує інвесторів шукати альтернативні активи.