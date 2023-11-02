Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран очолить Форум Ради ООН з прав людини. Правозахисники обурені

02 листопада 2023, 11:21
Іран очолить Форум Ради ООН з прав людини. Правозахисники обурені
До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

З 2 листопада Іран починає головування на форумі Ради ООН з прав людини. Це викликало хвилю обурення з боку правозахисників. Вони стверджують, що репресії, тортури та страти у цій країні не можуть дозволити їй займати це місце.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що "це не глюк, а політика ООН".

За її словами, "іранський режим спонсорував убивства ізраїльтян терористами Хамас, він несе відповідальність за зростання кількості страт у своїй країні, пригнічення жінок та дівчаток, а також недавню смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської "поліції моралі" через те, що не носила обовʼязковий хіджаб".

"І ось тепер цей режим навчатиме нас дотримуватися прав людини в Раді ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути", — написала Чорнохова.

До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та ухвалює рішення з питань безпеки, яким зобовʼязані слідувати інші члени ООН. 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф, як постійний член Ради Безпеки ООН, має право вето щодо будь-яких її рішень. Головування в Радбезі змінюється щомісяця за порядком англійського алфавіту.


ІранООН

Останні матеріали

Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється