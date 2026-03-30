Іран порушує закони війни, застосовуючи касетні боєприпаси

Використання таких озброєнь у населених районах є невибірковим і становить тривалу загрозу для цивільних, заявляють правозахисники.

Іран використовує балістичні ракети з касетними боєприпасами під час атак на Ізраїль від початку війни 28 лютого.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

За даними організації, підтверджено щонайменше три окремі атаки із застосуванням касетних боєприпасів по населених пунктах Ізраїлю. Зокрема, зафіксовано два інциденти поблизу Тель-Авіва, які призвели до загибелі цивільних: 9 березня в Єхуді загинули двоє чоловіків, а 18 березня в Рамат-Гані — літні чоловік і жінка.

У Human Rights Watch наголошують, що використання таких боєприпасів у густонаселених районах створює довготривалу загрозу для цивільного населення.

"Касетні боєприпаси розсіюються на великій території, що робить їх невибірковими і забороненими відповідно до законів війни", - зазначив дослідник організації Патрік Томпсон.

Правозахисники проаналізували близько 50 відео та кілька десятків фотографій, оприлюднених у мережі у період з 1 по 20 березня, а також знімки нерозірваних суббоєприпасів, імовірно зафіксованих в Ізраїлі та на Західному березі річки Йордан. Також були опитані свідки можливих атак.

Незодавно Human Rights Watch звернулася до уряду Ірану із запитом щодо цих фактів, однак відповіді на момент публікації не отримала.