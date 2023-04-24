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Іран за пів року доставив до росії понад 300 тисяч снарядів і мільйон патронів – WSJ

24 квітня 2023, 17:55
Іран за пів року доставив до росії понад 300 тисяч снарядів і мільйон патронів – WSJ
Джерело: zn.ua
Делегація Ірану в ООН та Міноборони росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.

Влада Ірану упродовж останніх шести місяців експортувала до росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів за допомогою вантажних суден.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що озброєння направляється військовим, які працюють в Україні, російськими кораблями через Каспійське море. Останню партію було відправлено на початку березня. Там нараховувалось 1000 контейнерів із 2000 артилерійських снарядів.

Натомість ані делегація Ірану в ООН, ані Міноборони росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.

WSJ передає, що у Білому домі шукали способи зірвати постачання зброї росії з Ірану. За даними офіційних осіб США, раніше Іран для постачання зброї використовував вантажні літаки, і це робило втручання практично неможливим. Наразі у Каспійському морі можна буде очікувати на допомогу від колишніх радянських республік на його узбережжі.

Нагадаємо, що міністри оборони Ірану Сирії і Туреччини їдуть з візитом до москви, щоб провести спільну зустріч із очільниками розвідок росії.

Іранвійна в Україніснарядипостачання зброїросія окупанти

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