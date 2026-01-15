Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран закрив свій повітряний простір

15 січня 2026, 09:35
Іран закрив свій повітряний простір
Фото: DW
Європейські посадовці говорили про очікування удару США по ісламській республіці упродовж найближчих 24 годин.
Уночі влада Ірану запровадила обмеження польотів, закривши повітряний простір для комерційних літаків, окрім деяких міжнародних рейсів з особливим дозволом.
 
Про це пише The Guardian.
 
Сервіс відстеження авіатранспорту Flightradar демонструє, що літаки оминають територію ісламської республіки. Обмеження спершу мало діяти упродовж 2 годин, але згодом було продовжене до 7:30 ранку за місцевим часом (6:30 за Києвом). 
 
Авіакомпанія Lufthansa та інші перевізники, що входять до групи Star Alliance (Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss, ITA Airways) першими заявили про те, що їхні лайнери не заходитимуть до повітряного простору Ірану та Іраку "у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході".
 
Низка європейських посадовців на умовах анонімності повідомляли ЗМІ, що упродовж 24 годин очікується повітряний удар по Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів через придушення режимом аятоли антиурядових протестів. Проте президент США Дональд Трамп публічно знизив градус напруги, стверджуючи, що іранська влада відмовилася від планів страчувати мітингарів. 

 

