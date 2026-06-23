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Іран заперечив заяву Венса про згоду повернути інспекторів МАГАТЕ

23 червня 2026, 08:33
Іран заперечив заяву Венса про згоду повернути інспекторів МАГАТЕ
Фото: DW
Це була одна з двох умов зняття санкцій з іранської нафти.
Міністерство закордонних справ Ірану заперечило інформацію щодо дозволу інспекторам МАГАТЕ повернутися на ядерні об'єкти ісламської республіки.
 
Про це пише BBC.
 
Заяву про домовленість з Тегераном відновити контроль з боку міжнародного агентства зробив за підсумками переговорів у Швейцарії віцепрезидент США Джей Ді Венс. Це нібито стало однією з двох умов для того, щоб Вашингтон скасував на 60 днів санкції проти іранської нафти – інша стосувалася вільного мореплавства в Ормузькій протоці.
 
Венс був переконаний, що домовленість з МАГАТЕ про відновлення місії відбудеться вже цього тижня, а перемовини з інспекторами розпочнуться негайно. Проте Іран наполягає, що не брав на себе нових зобов'язань. На тлі розбіжностей у поглядах президент США Дональд Трамп знову пригрозив "зробити те, що повинен", якщо Іран "не буде відданим угоді і не поводитиметься належним чином".
 
Контроль за роботою іранських ядерних об'єктів з боку агентства, яке працює під мандатом ООН, було припинено минулоріч внаслідок 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем. 
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