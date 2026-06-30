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Іран заперечив зустріч з представниками США для переговорів у Катарі

30 червня 2026, 09:53
Іран заперечив зустріч з представниками США для переговорів у Катарі
Фото: DW
У Вашингтоні і Тегерані знову роблять заяви, які суперечать одна одній.
Речник міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багейї заявив, що будь-які повідомлення про проведення переговорів у Катарі між представниками ісламської республіки і Сполучених Штатів не відповідають дійсності.
 
Про це пише CNN.
 
У Тегерані стверджують, що наразі немає підстав переходити до обговорення деталей майбутньої великої угоди з Вашингтоном, адже триває робота з імплементації положень меморандуму про взаєморозуміння. Іран не бачить потреби надсилати переговорну команду на зустріч з американськими чиновниками, поки не буде реалізовано пункт 11, який передбачає розмороження іранських активів.
 
Така позиція Тегерана суперечить сценарію, який окреслили у Білому домі. Там у понеділок говорили про подорож Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа у Катар для продовження дипломатичних зусиль між США та Іраном і обговорення низки технічних питань.
 
Водночас в адміністрації Дональда Трампа нагадують про погрозу відповісти силою на застосування сили Іраном, зокрема випадки атаки суден в Ормузькій протоці.
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