ПОЛІТИКА

Іспанія скликає таємну зустріч "коаліції охочих" для обговорення подальшої допомоги Україні

31 жовтня 2025, 13:59
Іспанія скликає таємну зустріч
Фото: з вільного доступу
Учасники обговорять підтримку України.

Іспанське МЗС організує секретну зустріч "коаліції охочих" у вівторок, 4 листопада. Представники 35 країн зберуться в Іспанії, щоб обговорити шляхи продовження надання допомоги Україні.

Про це пише El Mundo.

Зустріч матиме дві сесії та триватиме з 9:00 до 15:30. Зазначається, що саміт організують з дотриманням максимальної секретності, учасникам заборонено мати мобільні телефони, вони також   не повинні розголошувати зустріч. 

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", — вказано у документі, який отримали журналісти.

На першій сесії обговорять, як просунути посилення підтримки України, з метою продовження дискусій щодо того, як вирішити нагальні фінансові потреби України. Вказується, що у всіх робочих групах міністр закордонних справ Іспанії не братиме участі, адже це зустріч нижчого рівня. На другій сесії учасники спробують опрацювати спільний підхід до гарантій безпеки для України. 

Іспаніявійнапідтримка Україникоаліція охочих

