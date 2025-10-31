Іспанія скликає таємну зустріч "коаліції охочих" для обговорення подальшої допомоги Україні

Учасники обговорять підтримку України.

Іспанське МЗС організує секретну зустріч "коаліції охочих" у вівторок, 4 листопада. Представники 35 країн зберуться в Іспанії, щоб обговорити шляхи продовження надання допомоги Україні.

Про це пише El Mundo.

Зустріч матиме дві сесії та триватиме з 9:00 до 15:30. Зазначається, що саміт організують з дотриманням максимальної секретності, учасникам заборонено мати мобільні телефони, вони також не повинні розголошувати зустріч.

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", — вказано у документі, який отримали журналісти.

На першій сесії обговорять, як просунути посилення підтримки України, з метою продовження дискусій щодо того, як вирішити нагальні фінансові потреби України. Вказується, що у всіх робочих групах міністр закордонних справ Іспанії не братиме участі, адже це зустріч нижчого рівня. На другій сесії учасники спробують опрацювати спільний підхід до гарантій безпеки для України.