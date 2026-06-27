ISW: Через українські удари росіяни масово залишають окупований Крим
Українські удари по окупованому Криму змушують російських туристів, військових, представників окупаційної влади та силових структур залишати півострів, що може мати довгострокові демографічні наслідки.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики зазначають, що посилення української кампанії з ураження військових і логістичних об'єктів на півострові вже впливає на ситуацію в окупованому Криму. За їхніми оцінками, масовий відтік російських туристів, військовослужбовців, співробітників спецслужб і представників окупаційної адміністрації може призвести до помітних демографічних змін, якщо атаки триватимуть.
Водночас в ISW звернули увагу, що 26 червня глава кремля путін продовжив до 31 грудня 2027 року заборону на експорт російської нафти та нафтопродуктів за цінами, встановленими в межах цінової стелі G7 та ЄС.
На думку аналітиків, це свідчить про прагнення Кремля демонструвати несприйняття західних санкцій, попри економічні труднощі та дефіцит пального всередині країни.
В ISW також наголошують, що з березня 2026 року Україна суттєво посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі та логістиці. Це вже позначилося на доходах рф від експорту енергоносіїв і призвело до дефіциту пального як у низці російських регіонів, так і на тимчасово окупованих територіях України.
Аналітики прогнозують, що подальші атаки на російську енергетичну інфраструктуру лише посилюватимуть проблеми із забезпеченням паливом та тиск на економіку рф.