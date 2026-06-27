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ISW: Через українські удари росіяни масово залишають окупований Крим

27 червня 2026, 11:57
ISW: Через українські удари росіяни масово залишають окупований Крим
Українські удари по Криму не лише підривають російську військову логістику, а й провокують масовий виїзд росіян з окупованого півострова.

Українські удари по окупованому Криму змушують російських туристів, військових, представників окупаційної влади та силових структур залишати півострів, що може мати довгострокові демографічні наслідки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. 

Аналітики зазначають, що посилення української кампанії з ураження військових і логістичних об'єктів на півострові вже впливає на ситуацію в окупованому Криму. За їхніми оцінками, масовий відтік російських туристів, військовослужбовців, співробітників спецслужб і представників окупаційної адміністрації може призвести до помітних демографічних змін, якщо атаки триватимуть.

Водночас в ISW звернули увагу, що 26 червня глава кремля путін продовжив до 31 грудня 2027 року заборону на експорт російської нафти та нафтопродуктів за цінами, встановленими в межах цінової стелі G7 та ЄС.

На думку аналітиків, це свідчить про прагнення Кремля демонструвати несприйняття західних санкцій, попри економічні труднощі та дефіцит пального всередині країни.

В ISW також наголошують, що з березня 2026 року Україна суттєво посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі та логістиці. Це вже позначилося на доходах рф від експорту енергоносіїв і призвело до дефіциту пального як у низці російських регіонів, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Аналітики прогнозують, що подальші атаки на російську енергетичну інфраструктуру лише посилюватимуть проблеми із забезпеченням паливом та тиск на економіку рф.

 
РосіяКримвійна

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