ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

Масована атака на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у російській тактиці завдання ударів.

Як наголошують аналітики, йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід: удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета - перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони.

Зокрема, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання. А голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.