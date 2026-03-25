ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні
25 березня 2026, 13:53
Фото: Генштаб ЗСУ
Нова стратегія дозволяє рф довше утримувати тиск та охоплювати більшу кількість регіонів.
Масована атака на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у російській тактиці завдання ударів.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як наголошують аналітики, йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід: удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета - перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони.
Зокрема, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання. А голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.
У ISW вказують, що росія застосовує тактику "накопичення і удару": протягом кількох днів запускається обмежена кількість ракет, після чого відбуваються масовані атаки з одночасним використанням ракет і великої кількості дронів.
Такий підхід дозволяє перевантажувати українську протиповітряну оборону та посилювати руйнівний ефект.
За оцінками експертів, росія вже наближається до можливості запуску понад 1000 ударних безпілотників в межах однієї серії атак. Події 23-24 березня стали найближчим до реалізації такого сценарію прикладом.
Окремо в ISW звертають увагу на політичний фактор. Подібні удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.
Зокрема, остання атака відбулася одразу після американо-українських переговорів у Флориді, що може свідчити про спробу тиску на Київ та його союзників. Експерти також попереджають, що москва може скористатися дефіцитом систем ППО, зокрема Patriot, а також відволіканням міжнародної уваги на Близький Схід, щоб активізувати свою повітряну кампанію проти України.