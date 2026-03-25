ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

25 березня 2026, 13:53
Фото: Генштаб ЗСУ
Нова стратегія дозволяє рф довше утримувати тиск та охоплювати більшу кількість регіонів.
Масована атака на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у російській тактиці завдання ударів. 
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Як наголошують аналітики, йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід: удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета - перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони.
 
Зокрема, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання. А голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.
 
У ISW вказують, що росія застосовує тактику "накопичення і удару": протягом кількох днів запускається обмежена кількість ракет, після чого відбуваються масовані атаки з одночасним використанням ракет і великої кількості дронів.
 
Такий підхід дозволяє перевантажувати українську протиповітряну оборону та посилювати руйнівний ефект.
 
За оцінками експертів, росія вже наближається до можливості запуску понад 1000 ударних безпілотників в межах однієї серії атак. Події 23-24 березня стали найближчим до реалізації такого сценарію прикладом.
Окремо в ISW звертають увагу на політичний фактор. Подібні удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.
 
Зокрема, остання атака відбулася одразу після американо-українських переговорів у Флориді, що може свідчити про спробу тиску на Київ та його союзників. Експерти також попереджають, що москва може скористатися дефіцитом систем ППО, зокрема Patriot, а також відволіканням міжнародної уваги на Близький Схід, щоб активізувати свою повітряну кампанію проти України.
Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
