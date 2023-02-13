Матеріали:
Теми:

Італія позбавиться російських енергоносіїв і стане газовим хабом ЄС

13 лютого 2023, 21:39
Італія позбавиться російських енергоносіїв і стане газовим хабом ЄС
Фото: gazetavv.com
Такі наміри планують реалізувати завдяки двом регазифікаційним заводам в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа.

Італія планує позбавитися залежності від російського газу протягом 2023 року і перетворитися на газовий хаб для Європи.

Про це повідомляє  італійське видання  IL Messaggero.

Як зазначає видання, про це заявив в інтерв'ю міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо.

"Впродовж цього року ми звільнимося від росії порівняно з 40%, які ми купили у москви в 2021 році, і 16%, зафіксованими торік. З наступного року ми також зможемо постачати газ в інші країни і за короткий час станемо європейським газовим хабом, у тому числі завдяки нарощуванню потужностей азербайджанського Трансадріатичного газопроводу. Але є й інші промислові можливості з Баку, про що свідчать контракти Ansaldo Energia, а також проєкти відновлюваної енергетики та електроенергії", - підкреслив міністр.

Крім того, він додав, що завдяки двом регазифікаційним заводам в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, повністю звільняться від росії. Вони вироблятимуть 10 млрд кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з москви торік. 

"Ми повинні зробити те саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор'я, а з мегафабрикою Enel в Катанії - найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов'язане з інвестиціями в "зелені" та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і панелей", - додав міністр.

Крім того, Урсо наголосив, що зараз промислові ціни на паливо в Італії нижчі, ніж в Іспанії, Франції та Німеччині.

"Такого ще ніколи не було. Ми досягнемо органічної реформи, якої заслуговують оператори та споживачі, і всі сім'ї та підприємства, які економлять, отримають винагороду, але для досягнення цієї мети потрібен внесок усіх міністерств. Це синергетична робота з іншими адміністраціями. Наразі ми нарахували майже 2 тисячі різноманітних заохочень: а саме 229 загальнодержавних та 1753 регіональних. Ми будемо обговорювати з регіонами створення єдиної концепції стимулів згідно з принципами ефективності та результативності, більшої однорідності та простоти. Так формується промислова політика", - констатував міністр.

 

Останні матеріали

Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється