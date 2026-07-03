Ізраїль міг готувати замах на головних переговірників Ірану

Йдеться, зокрема, про міністра закордонних справ Аббаса Аракчі та спікера парламенту Мохаммеда Галібафа.

У США припускали, що Ізраїль міг планувати ліквідацію іранських переговорників під час весняних перемовин Вашингтона з Тегераном.

Про це пише The New York Times із посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників.

Вбивство високопоставлених іранських лідерів було частиною стратегії Ізраїлю від самого початку війни. Але американські побоювання щодо нападів на двох конкретних іранських чиновників – Аббаса Аракчі, міністра закордонних справ Ірану, та Мохаммеда Багера Галібафа, спікера парламенту – загострилися під час складних переговорів про припинення вогню, які розпочалися у квітні.

Побоюючись, що спроба вбивства Ізраїлем прирече переговори на провал, Сполучені Штати, за словами деяких чиновників, навіть попросили інші країни регіону попередити Іран про можливість того, що Ізраїль може вчинити замах на цих двох чиновників. Американські посадовці визнали, що під час напруженої фази війни Аракчі та Галібаф, як високопосадовці уряду, могли бути законними цілями для Ізраїлю, який мав намір повалити уряд Ірану. Але після того, як переговори розпочалися у квітні, американські чиновники вважали, що будь-яка спроба вбити іранських лідерів призведе до завершення переговорів та відновлення бойових дій.