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Ізраїль міг готувати замах на головних переговірників Ірану

03 липня 2026, 13:13
Ізраїль міг готувати замах на головних переговірників Ірану
Фото: з вільного доступу
Йдеться, зокрема, про міністра закордонних справ Аббаса Аракчі та спікера парламенту Мохаммеда Галібафа.
У США припускали, що Ізраїль міг планувати ліквідацію іранських переговорників під час весняних перемовин Вашингтона з Тегераном.
 
Про це пише The New York Times із посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників. 
 
Вбивство високопоставлених іранських лідерів було частиною стратегії Ізраїлю від самого початку війни. Але американські побоювання щодо нападів на двох конкретних іранських чиновників – Аббаса Аракчі, міністра закордонних справ Ірану, та Мохаммеда Багера Галібафа, спікера парламенту – загострилися під час складних переговорів про припинення вогню, які розпочалися у квітні.
 
Побоюючись, що спроба вбивства Ізраїлем прирече переговори на провал, Сполучені Штати, за словами деяких чиновників, навіть попросили інші країни регіону попередити Іран про можливість того, що Ізраїль може вчинити замах на цих двох чиновників. Американські посадовці визнали, що під час напруженої фази війни Аракчі та Галібаф, як високопосадовці уряду, могли бути законними цілями для Ізраїлю, який мав намір повалити уряд Ірану. Але після того, як переговори розпочалися у квітні, американські чиновники вважали, що будь-яка спроба вбити іранських лідерів призведе до завершення переговорів та відновлення бойових дій.
 
Раніше Ізраїль ліквідував потенційно більш прагматичних лідерів, з якими адміністрація Трампа сподівалася вести переговори, таких як Алі Ларіджані, головний чиновник національної безпеки Ірану, та Камаль Харазі, колишній міністр закордонних справ Ірану. Підозри адміністрації Трампа щодо можливої ізраїльської змови з метою вбивства двох головних переговірників показують, як воєнні цілі США та Ізраїлю, які були близькими на самому початку війни, швидко радикально розійшлися. І хоча Сполучені Штати прагнули мирної угоди, Ізраїль скептично ставився до цього з моменту початкового припинення бойових дій у квітні.
 
Початкове двотижневе припинення вогню у квітні було зустрінуто неохоче підтримкою офіційного Ізраїлю та широким занепокоєнням громадськості в Ізраїлі тим, що Сполучені Штати закінчують війну занадто рано. Замість того, щоб бути усуненим від влади, теократичний уряд Ірану став ще більш жорстким, а Корпус вартових Ісламської революції Ірану лише зміцнив свій контроль над країною. У червні Сполучені Штати та Іран досягли рамкової угоди, яка мала на меті відкрити Ормузьку протоку та визначити напрямки подальших переговорів щодо ядерної програми Тегерана.
 
Посадовці та коментатори в Ізраїлі розглядали початкову угоду як катастрофу, оскільки вона не досягла військових цілей їхньої країни, а саме: примусити до зміни режиму, знищити опосередковані сили Ірану та серйозно пошкодити його ракетну програму. Ізраїльські посадовці також стурбовані тим, що угода надасть Ірану мільярди доларів, що дозволить йому швидко відновитися після війни і не обмежить суттєво його ядерні амбіції.

 

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