Ізраїль озвучив умови для перемир'я з Хамас

Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всі заручники будуть звільнені одночасно і Газа буде демілітаризована

На тлі повідомлень про готовність Хамас до поетапного припинення вогню та укладання угоди про заручників, в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що Ізраїль погодиться на перемир’я з Хамас за умови одночасного звільнення всіх заручників та виконання решти умов Ізраїлю щодо припинення війни.

Про це пише The Times of Israel.

“Офіс прем’єр-міністра зазначає, що Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всі заручники будуть звільнені одночасно, і відповідно до наших умов щодо припинення війни, які включають роззброєння Хамас, демілітаризацію Сектору Гази, встановлення ізраїльського контролю над периметром Гази та встановлення влади, яка не належить до Хамас та Палестинської адміністрації і яка буде жити в мирі з Ізраїлем”, — йдеться у заяві.

Переговорники Хамасу в Каїрі цього тижня висловили готовність відмовитися від вимог, висунутих минулого місяця, які призвели до зриву переговорів про заручників у Досі, повідомили The Times of Israel ізраїльський чиновник і арабський дипломат, обізнані з цим питанням.

Останніми днями з'явилося багато повідомлень про нібито гнучкість Хамас та його можливу готовність повернутися до так званої “пропозиції Віткоффа” щодо 60-денного припинення вогню та утримання заручників, за якою половина живих заручників буде звільнена, з положеннями про переговори щодо остаточного припинення війни.

За інформацією 12-го каналу, Нетаньягу нещодавно отримав “драматичний” документ від джерела, що брало участь у переговорах, у якому письмово висловлюється готовність Хамас досягти часткової угоди після того, як угруповання довго наполягало на тому, що звільнить додаткових заручників лише в обмін на попереднє зобов'язання Ізраїлю щодо постійного припинення вогню.