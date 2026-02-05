Трамп зробив заяву про свій третій президентський термін
05 лютого 2026, 11:30
За його словами, він все робить, і готується до ймовірного третього терміну зокрема, лише з однієї причини – "зробити Америку знову великою"
Президент США Дональд Трамп не виключив, що планує балотуватися на третій президентський термін, щоб "зробити Америку знову великою".
Про це він розповів в інтерв'ю NBC News.
На питання журналіста, чи бачить Трамп якийсь сценарій, за яким він міг би бути переобраним президентом США на третій термін, глава Білого Дому зазначив, що це було б цікаво.
"Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим", - підкреслив Трамп.
За його словами, він все робить, і готується до ймовірного третього терміну зокрема, лише з однієї причини – "зробити Америку знову великою".
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп допустив можливість балотуватися на третій термін, заявивши, що не впевнений, чи Конституція забороняє йому це зробити.