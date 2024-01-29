Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у Секторі Гази у підтримці Хамасу та Ісламського джихаду – Reuters

Серед них вчителі та соціальний співробітник.

Досьє ізраїльської розвідки, яке спонукало низку країн припинити фінансування агентства ООН з надання допомоги Палестині (БАПОР), містить звинувачення в тому, що деякі співробітники брали участь у викраденнях і вбивствах людей 7 жовтня, коли Хамас напав на Єрусалим.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

У шестисторінковому документі стверджується, що близько 190 співробітників агентства, зокрема вчителі, були водночас бойовиками Хамасу чи Ісламського джихаду. Досьє містить імена та фото цих осіб.

Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати інституцію. БАПОР заявляє про звільнення низки співробітників та розслідування обвинувачень.

Наприклад, йдеться, що шкільний психолог допомогла своєму сину викрасти жінку під час проникнення хамасівців.

Соціальний працівник БАПОРу нібито допомагав перевезти до Гази труп вбитого ізраїльського солдата, а також координував рух пікапів, які бойовики використовували для постачання зброї.

Третій палестинець у досьє звинувачується в участі в розбої в ізраїльському прикордонному селі Беері, десяту частину жителів якого вбили. Четвертий підозрюється у захопленні військової бази у Реїмі. Там також тривав фестиваль техномузики, понад 360 учасників якого стали жертвами Хамасу.

Матеріал, зібраний ізраїльською розвідкою, надіслали Сполученим Штатам, які в п’ятницю призупинили фінансування Агентства ООН.