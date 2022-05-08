Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Украіні

Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення росії в Україну, у тому числі російську агресію на ядерних об’єктах або поблизу них.

Фото: постійне представництво Канади в ООН

Постійне представництво Канади в ООН повідомило у Twitter про рішення надати 6 млн доларів на проекти, що пов'язані з ядерною безпекою в Україні. "Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об’єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - поінформувало представництво. Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, мова йдеться про найбільшу в Україні Запорізьку АЕС, роботу якої після вторгнення в Україну контролюють окупанти.

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