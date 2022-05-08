НОВИНИКанада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення росії в Україну, у тому числі російську агресію на ядерних об’єктах або поблизу них.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Украіні
Фото: постійне представництво Канади в ООН
Постійне представництво Канади в ООН повідомило у Twitter про рішення надати 6 млн доларів на проекти, що пов'язані з ядерною безпекою в Україні.
"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об’єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - поінформувало представництво.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, мова йдеться про найбільшу в Україні Запорізьку АЕС, роботу якої після вторгнення в Україну контролюють окупанти.
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