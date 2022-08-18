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Кількість випадків COVID-19 у світі впала на 24%, а смертність знизилася на 6% - ВООЗ

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість нових випадків коронавірусу, зареєстрованих у всьому світі, скоротилася майже на чверть за останній тиждень, тоді як смертність знизилася на 6%, але все ж таки була вищою в деяких частинах Азії.
Кількість випадків COVID-19 у світі впала на 24%, а смертність знизилася на 6% - ВООЗ Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє УНН.

В Агентство охорони здоров'я ООН заявили, що минулого тижня було зареєстровано 5,4 мільйона нових випадків захворювання на COVID-19, що на 24% менше, ніж на попередньому тижні. Кількість випадків Інфекції впали у всьому світі, у тому числі майже на 40% в Африці та Європі та на третину на Близькому Сході. Смертність від COVID зросла у Західній частині Тихого океану та Південно-Східній Азії на 31% та 12% відповідно, але знизилася чи залишилася стабільною у всіх інших країнах.

На брифінгу для преси в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу за останній місяць зросла на 35%, і зазначив, що за останній тиждень було зареєстровано 15 тисяч смертей.

У четвер консультативна група ВООЗ з вакцин вперше рекомендувала людям, найбільш вразливим до COVID-19, у тому числі людям похилого віку, людям із супутніми захворюваннями та працівникам охорони здоров'я, зробити друге бустерне щеплення. Багато інших закладів охорони здоров'я країн світу зробили ту саму рекомендацію кілька місяців тому.

Група експертів також заявила, що вона оцінила дані про вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna для молодих людей і заявила, що діти та підлітки відносяться до групи з найнижчим пріоритетом для вакцинації, оскільки у них набагато менше шансів захворіти на тяжке захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія першою схвалила вакцину одразу проти двох штамів COVID-19.

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18 08 2022 19:44
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