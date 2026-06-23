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Кім Чен Ин взяв курс на ядерну гонку

23 червня 2026, 13:13
Кім Чен Ин взяв курс на ядерну гонку
Фото: KCNA
Пхеньян різко розкритикував Ядерну консультативну групу.
У Північній Кореї будуть нарощувати ядерний арсенал країни, щоб "випередити весь світ".
 
Про це повідомляє агентство Yonhap, яке цитує слова лідера КНДР.
 
З 20 по 22 червня у Північній Кореї проходило пленарне засідання Центрального комітету правлячої Трудової партії. На ньому підтвердили курс на нарощування ядерних сил – їх назвали "основою військового суверенітету" країни.
 
Учасники одноголосно ухвалили, що використання статусу ядерної держави є "найправильнішим та найунікальнішим способом" діяти в умовах нестабільної міжнародної ситуації.
 
Відтак, Кім Чен Ин планує:
  • Нарощувати ядерний потенціал "без зупинки" і "з метою випередження світу".
  • Прискорити будівництво стратегічного ракетного крейсера класу 10 000 тонн.
  • Зміцнити кордон з Південною Кореєю та збудувати нові військово-морські бази.
 
Кім Чен Ин також наголосив на необхідності нових оборонних інфраструктурних об'єктів уздовж південного кордону.
 

Пхеньян різко розкритикував Ядерну консультативну групу (ЯКГ) – спільний орган США і Південної Кореї з питань ядерного стримування. У КНДР її назвали "органом ядерної війни", спрямованим проти Північної Кореї.

КНДРядерні дослідження

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