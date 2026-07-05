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КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами

05 липня 2026, 12:18
КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами
Фото: з відкритих джерел
Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням бойової системи нового есмінця.
Північна Корея провела випробування бойової системи есмінця "Кан Геон" зі стратегічними крилатими ракетами.
 
Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство КНДР.
 
Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням бойової системи нового есмінця "Кан Геон".
 
Під час тестів військові запустили крилаті ракети, а також перевірили корабельну артилерію, системи радіоелектронної боротьби та виявлення цілей.
 
Після випробувань Кім Чен Ин доручив завершити всі перевірки й включити корабель до складу ВМС КНДР протягом двох місяців.
КНДРКім Чен Ин

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