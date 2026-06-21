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Колишній посол України в Польщі відмовився від польського ордена

21 червня 2026, 19:30
Колишній посол України в Польщі відмовився від польського ордена
Український дипломат отримав Командорський хрест у липні 2024 року від тодішнього президента Анджея Дуди.
Посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич відмовився від польської державної нагороди – Ордена Командорський хрест із зіркою "За заслуги".
 
Про це він повідомив у Facebook.
 
Український дипломат отримав Командорський хрест у липні 2024 року від тодішнього президента Анджея Дуди. Проте нинішні кроки нового польського лідера Кароля Навроцького Зварич назвав "непропорційними та безвідповідальними".
 
"Кароль Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії", – наголосив Зварич.
 
Він підкреслив, що його вчинок не є жестом неповаги до польського народу, який «відкрив свої серця та домівки» для українців після початку повномасштабного російського вторгнення. Натомість це протест проти "політичного егоїзму" окремих представників польської еліти, які "руйнують спадщину примирення".
 
"Сьогодні, коли українські воїни щодня віддають життя у боротьбі проти російської агресії, будь-які спроби ставити під сумнів право України вшановувати тих, хто в різні історичні епохи боровся за українську державність, є не внеском у примирення, а кроком до нового розділення", – заявив посол.
 
Зварич зазначив, що союзництво між народами може бути міцним лише за умови взаємної поваги та визнання права кожного народу на власну пам’ять, гідність і власних героїв, а історія "не повинна ставати інструментом політичної боротьби".

 

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