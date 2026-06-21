Колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків

Кваснєвський закликав провідні політичні сили до відповідального діалогу.

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Про це пишуть Onet Wiadomości.

За словами політика, нині в Польщі проживає близько 1,5 млн громадян України, які мають чинні документи на перебування в країні. Він наголосив, що українці є важливою опорою для польської економіки на тлі демографічної кризи та нестачі робочої сили.

Кваснєвський застеріг від посилення антиукраїнських настроїв у Польщі та використання цієї теми в політичній боротьбі. На його думку, якщо антиукраїнські сили досягнуть своїх цілей і спричинять масовий виїзд українців, це негативно позначиться на роботі сфери послуг, охорони здоров’я, догляду за людьми похилого віку та будівельної галузі.

Водночас він визнав, що тема України залишається складною для польського суспільства. Кваснєвський закликав провідні політичні сили до відповідального діалогу щодо майбутніх викликів у польсько-українських відносинах, зокрема у контексті майбутнього вступу України до Європейського Союзу.