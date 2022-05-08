Комендантська година в Миколаєві триватиме більше двох діб

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив віднестися з розумінням, запланувати вихідні та зробити необхідні закупи.

В Миколаєві запроваджується довга комендантська година. Вона буде тривати безперервно 54 години, повідомив Кім у Telegram.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", - написав він. Кім порадив також запланувати об'їзд міста іншими шляхами. За його словами загрози нападу на місто немає.

Миколаїв, а також інші населені пункти і регіони України (переважно Півдня і Сходу), останніми днями зазнають масованих артилерійських обстрілів зі сторони агресора і окупанта - рф.