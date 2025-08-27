Конго долучилося до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучається Демократична Республіка Конго.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.

"Усі країни у межах роботи коаліції докладають зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції! Вдячні кожній країні за підтримку! Дякуємо Демократичній Республіці Конго за долучення!", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини.