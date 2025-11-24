Конгрес США має переглянути мирний план для України – сенатор Грем

Сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що рф не зможе напасти у майбутньому.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати "шансом для гідного й справедливого завершення війни". Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку росії.

Сенатор наголосив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.