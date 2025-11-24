Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Конгрес США має переглянути мирний план для України – сенатор Грем

24 листопада 2025, 08:55
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що рф не зможе напасти у майбутньому.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати "шансом для гідного й справедливого завершення війни". Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку росії.
 
Сенатор наголосив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.
 
Грем також підкреслив, що мирний процес має обов’язково включати саму Україну та європейських союзників – угода не може бути прийнята "за їхніми спинами". Крім того, він провів паралель із контролем над ядерними угодами. Сенатор вважає, що якщо Конгрес має право перевіряти такі угоди з Іраном, то законодавці так само повинні "проглянути" й мирну угоду з росією.
 
Ця вимога Грема співпадає з його попередніми ініціативами. Раніше він пропонував запровадити "жорсткі санкції" проти росії, якщо москва відмовиться від переговорів або порушить будь-яку досягнуту мирну угоду. Сенатор також працює над законопроєктом, який надасть президенту США нові інструменти тиску на Кремль, зокрема, через "економічний молоток" – тарифи на країни, що купують російські енергоносії.
 
На думку Грема, без включення законодавців у процес укладання миру ризик нових конфліктів залишається високим, і саме тому Конгрес повинен мати можливість оцінити безпекові гарантії, передбачені угодою.

 

