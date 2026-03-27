Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани – ISW

Сили оборони продовжують досягати успіхів на півдні.

Успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани рф на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

"Зусилля українських військ, спрямовані на зупинку та відбиття російських завоювань на півдні України, мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту", – стверджують аналітики.