Країни Глобального Півдня на зустрічі з просування української Формули миру переймалися гуманітарною кризою в Газі – Bloomberg

Переговори про ключові принципи, необхідні для встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, перемежовувалися дискусіями про гуманітарну кризу в Газі.

Зусилля України залучити союзників з так званого Глобального Півдня для просування Формули миру під час зустрічі на Мальті були затьмарені зростаючим занепокоєнням з приводу війни між Ізраїлем і хамас.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова людей, знайомих з обставинами.

Незважаючи на високу відвідуваність (66 делегацій), мальтійська зустріч була послаблена відсутністю Китаю. Але серед учасників були представники Бразилії, Індії, Південної Африки та Мексики.

Зустріч підкреслює виклик, який стоїть перед президентом України Володимиром Зеленським та його союзниками – збереження фокусу на залученні країн Глобального Півдня, які здебільшого залишалися осторонь російського вторгнення в Україну. Зеленський збирає підтримку Формули миру, кульмінацією якої має стати саміт лідерів країн пізніше цього року. Більшість союзників України вважають, що участь Китаю і лідерів країн Глобального Півдня має вирішальне значення для того, щоб цей проєкт запрацював. Країни також не мають єдиної думки щодо потенційної участі росії в цьому процесі. Декілька делегатів від Глобального Півдня вважають, що москва має бути за столом переговорів рано чи пізно, зазначає Bloomberg. Інші хочуть зробити такий крок лише після того, як на саміті будуть узгоджені ключові принципи.

Дехто вважає, що ці дебати не мають сенсу, оскільки час будь-яких потенційних мирних переговорів, швидше за все, буде визначатися іншими факторами, такими як виборча кампанія в США, сказав один із співрозмовників. Проведення зустрічі зараз, коли в ній беруть участь представники з усього світу, доводить, що відновлення справедливого миру є важливим не лише для України, сказав представник ЄС. За словами іншого чиновника, йдеться про заклик до поваги до міжнародного права і Статуту ООН.

Нагадаємо, що зустріч радників з питань нацбезпеки та зовнішніх відносин лідерів країн та міжнародних організацій відбулася на Мальті 28-29 жовтня.