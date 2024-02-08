Країни ЄС готуються до можливого переобрання Трампа – Bloomberg

Брюссель починає планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Європейський Союз працює над формальною оцінкою того, як виглядатиме президентство Дональда Трампа, і планує, як реагувати на будь-які торговельні заходи впливу, які вдарять по блоку, якщо він переможе на виборах у США.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерела видання, стиль колишнього президента стає дедалі агресивнішим, і серед держав-членів блоку є розуміння, що інший термін призведе до примусових дій, таких як мита, спрямовані на ЄС. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, додав, що країни ЄС повинні підготуватися до цієї перспективи.

Команда Трампа планує потенційну низку дій проти ЄС, які можуть включати широкі мінімальні 10% тарифи, а також можливі контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.

Минулого разу Трамп похитнув основи трансатлантичних відносин, коли атакував Світову організацію торгівлі, поставив під сумнів європейські гарантії безпеки та назвав Брюссель «пекельною дірою».

Крім того, за президентства Дональда Трампа США запровадили тарифи на сталь і алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки. Євросоюз відповів власними контрзаходами і в 2021 році досяг тимчасового перемир'я з Байденом.

Але ЄС стверджує, що поточна ситуація досі несправедлива, наголошуючи, що експортери союзу сплачують щороку понад 350 мільйонів доларів мита. Країни-члени ЄС, однак, неохоче реагують на пропозицію відновлення мит на американські товари через побоювання, що це може підвищити шанси Трампа на виборах.

Потенційні заходи проти Європи слугуватимуть компонентом ширшої ініціативи з перегляду торгівлі товарами США. Країна тривалий час мала великий дефіцит з ЄС, а 2023 рік став третім роком поспіль, коли дисбаланс перевищив 200 мільярдів доларів — модель, на думку радників Трампа, є ілюстрацією нечесної торгової практики.

Щоб уникнути трансатлантичних антагонізмів першого терміну Трампа, деякі європейські чиновники вживають обережних кроків. Високопосадовці, включаючи міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, уже почали звертатися до республіканців. У вересні вона відвідала Техас і Вашингтон, щоб зустрітися з кількома прихильниками Трампа.

Європа повинна бути готова працювати з Трампом, якщо він переможе, сказала вона Bloomberg минулого року, і було б наївно не готуватися до такого результату.

Хоча риторика Байдена може бути більш примирливою, ніж риторика Трампа, а його зближення з ЄС щодо України допомогло відновити трансатлантичні відносини, офіційні особи ЄС усвідомлюють, що його торговельна політика все ще має багато спільного з підходом його попередника «Америка передусім».

Європейців сколихнула, зокрема, програма субсидій Байдена на 390 мільярдів доларів на підтримку зелених технологій, яка пропонує компаніям стимул для переміщення інвестицій з Європи до США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито заявив, що хоче переобрання Байдена. Трамп, навпаки, виступає за "великий розкол" у США — що мало би негативні наслідки для Німеччини, сказав Шольц минулого року.

"Чинний президент кращий, тому я хочу, щоб його переобрали", – додав він.

На сполох б'ють і керівники підприємств. Генеральний директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер у коментарі щодо можливого повернення Трампа заявив, що Європа може сподіватися лише на те, що законодавча система США має "сильну систему стримувань та противаг".

Раніше ми писали, що зараз, коли Дональд Трамп має всі шанси стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, його політичні ідеї перебувають у центрі уваги. Але запропоноване ним рішення щодо вторгнення росії в Україну – найбільшої загрози безпеці Європи і Заходу за останні десятиліття – не привернуло до себе належної уваги і не отримало належної реакції. Його можна підсумувати одним словом: умиротворення.