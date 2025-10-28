Кредитна картка ПУМБ для онлайн-покупок: вигода, безпека та контроль у ваших руках

Сучасний онлайн-шопінг став частиною нашого повсякденного життя — ми замовляємо товари, продукти, техніку, квитки чи послуги буквально кількома кліками. Щоб такі покупки були максимально зручними та вигідними, варто мати надійний фінансовий інструмент і ним може стати кредитка ПУМБ всеМОЖУ Online.

Вона надає кредитний ліміт до 300 000 грн, забезпечує просте керування коштами, прозорі умови та високий рівень захисту під час кожної транзакції. Саме тому ПУМБ заслужено входить до переліку найбільш надійних банків України.

Максимальний захист і повний контроль онлайн-операцій

Під час онлайн-розрахунків важливо не лише мати доступ до коштів, а й бути впевненим у їхній безпеці. Картка всеМОЖУ Online поєднує зручність і захист, пропонуючи користувачам:

миттєве оформлення без відвідування банку;

блокування картки в застосунку за лічені секунди;

контроль витрат і лімітів у режимі реального часу;

підтримку Apple Pay та Google Pay для безконтактних оплат;

розстрочку онлайн без додаткових дзвінків чи документів.

У разі підозрілих операцій або втрати картки ви можете швидко діяти через мобільний застосунок ПУМБ — і ваші гроші залишаться під надійним захистом.

Пільговий період та кешбек — подвійна користь

Картка всеМОЖУ Online — це не лише зручний спосіб платити, а й можливість економити. Користувачі отримують:

до 62 днів безвідсоткового періоду;

щомісячну ставку 2,99% після завершення пільгового строку;

кешбек до 20% на вибрані категорії покупок або від партнерів банку (до 500 грн щомісяця від ПУМБ, а в партнерських програмах — за індивідуальними умовами);

безкомісійне поповнення мобільного та оплату комунальних послуг;

купівлю валюти онлайн без комісії — навіть за рахунок кредитного ліміту;

зняття готівки з кредитних коштів із комісією лише 3,99%.

На сайті ПУМБ доступний онлайн-калькулятор, який допомагає розрахувати орієнтовний платіж, термін користування кредитом і можливу переплату.

Зручність, швидкість і надійність у кожній покупці

Кредитна картка всеМОЖУ Online — це сучасне рішення для тих, хто активно користується інтернет-покупками, цінує мобільність і хоче отримувати додаткові переваги з кожної транзакції.

Вона поєднує миттєве оформлення, повний контроль із телефона, гнучкі умови та приємні бонуси у вигляді кешбеку.

ПУМБ — банк, якому довіряють мільйони українців. Оформіть картку, скористайтеся онлайн-калькулятором і користуйтеся фінансами розумно.

Докладніше читайте на https://www.pumb.ua/credit/can-all-online