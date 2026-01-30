кремль де-факто перетворює інфляцію на прихований податок для населення – розвідка

російська інфляція дедалі очевидніше стає свідомим інструментом державної політики.

У СЗРУ зазначають, що формальне пояснення мінекономрозвитку рф — підвищення податку на додану вартість із 20% до 22% — виглядає зручним, але не витримує критики. Бізнес почав піднімати ціни ще минулого року, а зміну ПДВ використав лише як привід для нового етапу подорожчання.

За даними розвідки, фактичне зростання витрат значно перевищує 2%. Зокрема, логістичні послуги з початку року подорожчали на 10–20%.

У розвідці звертають увагу, що ПДВ проходить через усю економіку — від закупівлі сировини до кінцевого споживача. У міру зростання доданої вартості збільшується й абсолютна сума податку, а затримки з відшкодуванням, конфлікти з податковими органами та додаткові транзакційні витрати лише посилюють навантаження. У підсумку бізнес перекладає всі ці витрати на покупця.

Регіони рф відчувають інфляційний тиск нерівномірно. На Далекому Сході зростання цін традиційно посилюють довга логістика та імпорт із Китаю й країн Південно-Східної Азії — дорожчають плодоовочева продукція та електроенергія. У Дагестані до логістичних проблем додається тарифна політика: з жовтня тарифи зростуть майже на 20%. У Чувашії окремі тарифні позиції можуть подорожчати до 33%. Загалом підвищення тарифів по країні коливається від 8% до 22%.

Ключовим фактором, за оцінкою розвідки, залишається те, що тарифи зростають не лише для населення, а й для бізнесу. Це запускає новий виток інфляції, адже транспортна складова в окремих товарах, зокрема у хлібі, сягає 70–80% собівартості. Подорожчання логістики автоматично відображається в роздрібних цінах.

За оцінкою розвідки, для кремля питання полягає не в оздоровленні економіки, а у пошуку коштів для фінансування війни. Якщо бізнес почне масово закриватися і податкові надходження скоротяться, тиск можуть безпосередньо перенести на населення — через нові податкові правила, штрафи або розширення податкової бази. Таким чином інфляція фактично перетворюється на прихований податок для громадян рф.