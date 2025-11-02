кремль заявив, що зустріч путіна і Трампа "поки не на часі"

Хоча раніше сторони обговорювали можливість мирних переговорів щодо України.

москва не бачить потреби в проведенні зустрічі між президентами Володмира путіним і Дональдом Трампом для обговорення війни проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Про це повідомляє ТАСС, на яке посилається "Європейська правда".

За словами Пєскова, ідея саміту США та росії наразі не розглядається, оскільки "передчасна".

"Гіпотетично міркуючи, вона можлива, але зараз у ній немає потреби. Нині потрібна копітка робота над деталями врегулювання", - сказав представник Кремля.

Раніше президент США Дональд Трамп визнав, що розчарований повільними темпами переговорів із москвою, і скасував заплановану зустріч із аутіним у Будапешті. Сам путін тоді заявив, що зустріч може бути лише "перенесена".

Ми також інформували, що Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів між Україною і росією.