Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів між Україною і росією

Дипломатія залишається єдиним шляхом до припинення війни.

Анкара готова знову виступити посередником у мирних переговорах між Україною та росією та прийняти як черговий раунд зустрічей, так і можливий саміт лідерів у Стамбулі.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, передає Yeni Şafak.

За його словами, попередні три раунди переговорів у Стамбулі дали "відчутні результати", зокрема, домовленості про обмін полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами.

"Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення війни в Україні", - наголосив Фідан.

Очільник турецької дипломатії підкреслив, що Анкара й надалі підтримуватиме зусилля, спрямовані на припинення бойових дій, і готова прийняти як делегації обох країн, так і потенційний саміт лідерів у Стамбулі.