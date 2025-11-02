Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів між Україною і росією

02 листопада 2025, 15:52
Фото: unian.ua
Дипломатія залишається єдиним шляхом до припинення війни.

Анкара готова знову виступити посередником у мирних переговорах між Україною та росією та прийняти як черговий раунд зустрічей, так і можливий саміт лідерів у Стамбулі. 

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, передає Yeni Şafak.

За його словами, попередні три раунди переговорів у Стамбулі дали "відчутні результати", зокрема, домовленості про обмін полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами.

"Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення війни в Україні", - наголосив Фідан.

Очільник турецької дипломатії підкреслив, що Анкара й надалі підтримуватиме зусилля, спрямовані на припинення бойових дій, і готова прийняти як делегації обох країн, так і потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

 
