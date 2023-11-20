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ПОЛІТИКА

Київ на передовій безпеки: Як західна ППО зробила столицю найбезпечнішим місцем в Україні– Politico

20 листопада 2023, 11:52
Київ на передовій безпеки: Як західна ППО зробила столицю найбезпечнішим місцем в Україні– Politico
Фото: РБК-Україна
росія продовжує намагатися обстрілювати українську столицю ракетами та безпілотниками, але міцна оборона ускладнює це завдання.

Коли почалася війна, Київ поклався на системи середньої дальності протиповітряної оборони радянського часу S-300 і Buk M1 - проблема, оскільки запасні ракети в основному виробляються росією.

Ця оборона тепер посилена системами ближнього радіусу дії "Гепард" з Німеччини і системами ППО ближньої дії "Авенджер" зі США, які збивають дрони і крилаті ракети. На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США; NASAMS, розробку Raytheon і норвезької Kongsberg; і німецький IRIS-t SLM. Дальню оборону забезпечують американські системи Patriot PAC-3 і Eurosam SAMP/T, що поставляються Францією та Італією.

Про це пише Politico .

Українські війська ППО показали, що вони здатні інтегрувати сучасні системи з радянськими, повідомив глава військової адміністрації Києва Сергій Попко.

"Ми продовжуємо очікувати підтримки від союзників і партнерів. Нам потрібно більше протиповітряної оборони. Різноманітної. І не тільки для столиці, а й для кожного українського міста. Кожен зенітно-ракетний комплекс на вагу золота", - сказав він.

Після того як росія вперше піддала Patriot випробуванню, безуспішно атакуючи столицю протягом більше 20 днів у травні, кияни вперше відчули себе у відносній безпеці.

Незабаром в Київ і околиці почали переїжджати люди з інших регіонів, де протиповітряна оборона не така сильна, хоча він як і раніше часто піддається нападам. Цими вихідними Росія направила проти Києва хвилю дронів, більшість з яких були збиті.

Міста України стали рятувальними шлюпками для людей, які рятуються від російських атак. За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН у вересні, в Києві та прилеглому регіоні зараз проживають майже 600 000 переміщених осіб з інших частин України. В інших великих містах також спостерігається приплив внутрішніх біженців: близько півмільйона зараз ховаються в Дніпропетровській і Харківській областях.

Але столиця не зовсім безпечна, як показали теракти в ці вихідні. Сирени повітряної тривоги як і раніше виють майже щодня, і українська влада закликає людей зберігати обережність.

Хоча люди в Києві дійсно відчувають себе в більшій безпеці, жителі східних і південних регіонів України як і раніше страждають від щоденних обстрілів. росіяни завдають ударів по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.

ППОвійна в Україні

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