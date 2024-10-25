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Китай анонсував обмеження на постачання безпілотників до росії

25 жовтня 2024, 17:07
Китай анонсував обмеження на постачання безпілотників до росії
Фото: з вільного доступу
Сталося це в день зустріч путін і Сі.

З 1 грудня уряд КНР вводить нову систему експортного контролю, в межах якої продаж дронів буде можливий лише при отриманні ліцензії від уряду. 

Пекін планує обмежити постачання за кордон, включно з росією, військової продукції і безпілотників. 

Про це заявило міністерство торгівлі Китаю.

В день завершення саміту БРІКС в росії Китай оголосив новину після розмови путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном. 

На прес-конференції офіційний представник китайського Мінторгу Хе Яньдун нагадав, що з 1 грудня уряд вводить нову систему експортного контролю, в рамках якої продаж дронів буде можливий лише при отриманні ліцензії від уряду. 

Він додав, що від початку війни між росією та Україною, "Китай кілька разів запроваджував заходи контролю над дронами і ясно заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях". 

Китайський чиновник вважає, що влада КНР має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати "незаконного експорту". 

Так, за новими правилами, експортерам доведеться розкривати кінцевих отримувачів дронів чи комплектуючих до них. За даними США, Китай постачає до рф двигуни та комплектуючі для виробництва ударних безпілотників Гарпія, яке ведеться з 2023 року. 

Напочатку цього місяця Мінфін США запровадив санкції проти двох китайських компаній, які беруть участь у проекті.

 
КитайРосіядрони

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