Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic

Виборча кампанія в США наближається до логічного завершення – дня виборів. Риторика опонентів загострюється. Нещодавно Камалла Гарріс назвала свого суперника Трампа "фашистом". Натомість авторка The Atlantic Енн Епплбом написала, що Трамп привніс в кампанію дегуманізуючу риторику та говорить як відомі диктатори минулого. Водночас головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг стверджує, що Трамп прагне командувати генералами так, як це робить Сі Цзіньпінь та путін, чи як це робив колись Гітлер.

Так говорили диктатори. Колишній президент привніс дегуманізуючу мову в американську президентську політику – Енн Епплбом

"Риторика має свою історію. Слова "демократія" і "тиранія" обговорювалися ще в Стародавній Греції; фраза "поділ влади" стала важливою в XVII-XVIII століттях. Слово "паразити" як політичний термін походить з 1930-40-х років, коли і фашисти, і комуністи любили описувати своїх політичних ворогів як паразитів, зараження крові, а також комах, бур'янів, бруд і тварин. Цей термін був відроджений і реанімований під час американської президентської кампанії, коли Дональд Трамп назвав своїх опонентів "ліворадикальними головорізами", які "живуть, як паразити", пише Енн Епплбом у The Atlantic.

Така мова, наголошує авторка, не просто потворна чи відразлива: ці слова належать до певної традиції. Адольф Гітлер часто використовував подібні терміни. У 1938 році він хвалив своїх співвітчизників, які допомогли "очистити Німеччину від усіх тих паразитів, які пили з криниці відчаю Вітчизни і народу". В окупованій Варшаві на плакаті 1941 року був зображений малюнок воші з карикатурою на єврейське обличчя. Гасло: "Євреї - воші: вони викликають висипний тиф". Німці, навпаки, були чистими, охайними, здоровими і вільними від паразитів. Гітлер якось описав нацистський прапор як "переможний знак свободи і чистоти нашої крові".

Енн Епплбом нагадує, що приблизно в той самий час Сталін використовував подібну мову. Він називав своїх опонентів "ворогами народу", маючи на увазі, що вони не є громадянами і не мають жодних прав. Він зображував їх як паразитів, бруд, який потрібно "постійно очищати", і він надихав своїх колег-комуністів використовувати подібну риторику. Авторка розповідає, що в її файлах зберігаються нотатки з наради керівників східнонімецької таємної поліції Штазі 1955 року, під час якої один із них закликав до боротьби зі "шкідницькою діяльністю" (для цього неминуче знайдеться німецьке слово Schädlingstätigkeiten), під якою він мав на увазі чистки та арешти критиків режиму. У цю ж епоху Штазі примусово відселяла підозрілих людей від кордону із Західною Німеччиною – проєкт, що отримав назву "Операція "Шкідники".

Така мова, наголошує Енн Епплбом, була поширена не лише в Європі. Мао Цзедун також описував своїх політичних опонентів як "отруйні бур'яни". Пол Пот говорив про "очищення" сотень тисяч своїх співвітчизників, щоб Камбоджа "відновилася".

У кожному з цих дуже різних суспільств, як підкреслює авторка, мета такої риторики була однаковою. "Якщо ви пов'язуєте своїх опонентів з хворобами, недугами та отруєною кров'ю, якщо ви дегуманізуєте їх як комах чи тварин, якщо ви говорите про їх розчавлювання чи очищення, як про шкідників чи бактерії, то ви можете набагато легше заарештувати їх, позбавити прав, виключити їх чи навіть вбити їх. Якщо вони паразити, то вони не люди. Якщо вони паразити, вони не можуть користуватися свободою слова чи будь-якими іншими свободами. І якщо ви їх розчавите, ви не будете притягнуті до відповідальності", – пише Енн Епплбом.

Донедавна, за її словами, така мова не була нормальною частиною американської президентської політики. Навіть сумнозвісна, расистська, неоконфедеративна промова Джорджа Воллеса 1963 року, його інавгураційна промова на посаді губернатора Алабами і прелюдія до його першої президентської кампанії, була позбавлена подібних висловлювань. Воллес закликав до "сегрегації сьогодні, сегрегації завтра, сегрегації назавжди". Але він не називав своїх політичних опонентів "паразитами" і не говорив про те, що вони отруюють кров нації. Указ Франкліна Д. Рузвельта № 9066, який наказував відправляти американців японського походження до таборів для інтернованих після початку Другої світової війни, говорив про "чужоземних ворогів", але не про паразитів.

На думку Енн Епплбом, у кампанії 2024 року ця межа була перетнута. Трамп розмиває різницю між нелегальними і легальними іммігрантами – до останніх належать його дружина, покійна колишня дружина, родичі його партнера по виборах і багато інших. Він сказав про іммігрантів: "вони отруюють кров нашої країни" і "вони знищують кров нашої країни". Він стверджував, що багато з них мають "погані гени". Він також був більш різким: "Вони не люди, вони тварини"; вони "холоднокровні вбивці". Своїх опонентів, американських громадян, деякі з яких є обраними посадовцями – він називає "ворогами зсередини... хворими людьми, ліворадикальними божевільними". Мало того, що вони не мають жодних прав, з ними, за його словами, повинна "розбиратися, якщо потрібно, Національна гвардія, або, якщо це дійсно необхідно, військові".

Використовуючи цю мову, вважає Енн Епплбом, Трамп точно знає, що робить. Він розуміє, яку епоху і яку політику викликає ця мова. "Я не читав "Майн кампф", – заявив він під час одного з мітингів, нічим не спровокований, тож це визнання того, що він знає, що містить маніфест Гітлера, незалежно від того, чи читав він його насправді. "Якщо ви не будете використовувати певну риторику, – сказав він інтерв'юеру, – якщо ви не будете використовувати певні слова, і, можливо, це не дуже приємні слова, нічого не станеться".

Його розмови про масову депортацію настільки ж розважливі. Коли він припускає, що націлиться як на легальних, так і на нелегальних іммігрантів, або свавільно використає армію проти громадян США, він робить це, знаючи, що минулі диктатури використовували публічні прояви насильства, щоб здобути народну підтримку. Закликаючи до масового насильства, він натякає на своє захоплення цими диктатурами, але також демонструє зневагу до верховенства права і готує своїх прихильників до думки, що його режим може безкарно порушувати закон.

Це не жарти, і Трамп не сміється, вважає Енн Епплбом. Не жартують і люди навколо нього. Делегати на Національному з'їзді Республіканської партії підняли плакати: "Масова депортація зараз". Лише цього тижня, коли Трамп розгойдувався під музику на сюрреалістичному мітингу, він робив це перед величезним гаслом: "Трамп був правий про все". Це слова, запозичені безпосередньо у італійського фашиста Беніто Муссоліні. Невдовзі після мітингу дослідниця Рут Бен-Гіат опублікувала фотографію будівлі в Італії часів Муссоліні з його гаслом: "Муссоліні завжди правий".

На думку Енн Епплбом, ці фрази не випадково з'явилися на плакатах і банерах в останні тижні американського виборчого сезону. Коли до виборів залишилося менше трьох тижнів, більшість кандидатів боротимуться за золоту середину, за виборців, які вагаються. Трамп робить все з точністю до навпаки. Чому? Відповідь може бути тільки одна: тому що він і його передвиборча команда вважають, що, використовуючи тактику 1930-х років, вони можуть перемогти. Свідома дегуманізація цілих груп людей; посилання на поліцію, на насильство, на "криваву баню", яка, за словами Трампа, розгорнеться, якщо він не переможе; культивування ненависті не лише до іммігрантів, але й до політичних опонентів – ніщо з цього не використовувалося успішно в сучасній американській політиці.

"Кілька поколінь американських політиків припускали, що американські виборці, більшість з яких вчилися присягати на вірність прапору в школі, виросли в умовах верховенства права і ніколи не переживали окупації чи вторгнення, будуть стійкими до такого роду мови і образів. Трамп грає в азартні ігри, свідомо і цинічно", – завершує свою колонку Енн Епплбом.

Захоплення Трампа диктаторами посилюється. Поглиблюється і його зневага до американських військових – Джеффрі Голдберг

Бажання змусити американських воєначальників підкорятися йому, а не Конституції, є однією з постійних тем військового дискурсу Трампа. Колишні посадовці також наводили інші повторювані теми: його приниження військової служби, незнання положень Єдиного кодексу військової юстиції, захоплення жорстокістю та антидемократичними нормами поведінки, а також презирство до поранених ветеранів і солдатів, які загинули в бою, пише головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг.

За його словами, генерал у відставці Баррі МакКафрі, ветеран В'єтнаму з нагородами, сказав, що Трамп не розуміє таких традиційних військових чеснот, як честь і самопожертва. "Для нього армія – це чужа країна. Він не розуміє звичаїв і кодексів, він не проникається". На думку генерала, це починається з того, що він вважає нерозумним робити щось, що не приносить йому безпосередньої вигоди.

Голдберг зазначає, що цікавився розумінням Трампом військової справи майже десять років. Спочатку його привернув до цієї теми когнітивний дисонанс – згідно з його розумінням американської політичної фізики, зневажливе ставлення Трампа до військових і, зокрема, його нав'язлива критика військового послужного списку покійного сенатора Джона Маккейна мали б глибоко відштовхнути виборців-республіканців, якщо не всіх американців загалом. Головний редактор видання підкреслює, що наскільки йому відомо, ця країна ніколи не бачила національного політичного діяча, який би з метрономічною регулярністю ображав ветеранів, поранених воїнів і полеглих.

Сьогодні, за два тижні до виборів, які можуть повернути Трампа до Білого дому, Голдберга найбільше цікавить його очевидне бажання володіти військовою силою і владою на кшталт Гітлера та інших диктаторів над військовими.

"У своїй книзі "Розділювач: Трамп у Білому домі" Пітер Бейкер і Сьюзан Глассер повідомляють, що Трамп запитав Джона Келлі, свого тодішнього начальника штабу: "Чому ти не можеш бути таким, як німецькі генерали?" У різні моменти Трамп розчаровувався у військових чиновниках, яких вважав нелояльними і непокірними (протягом усього свого президентства Трамп називав флагманських офіцерів "моїми генералами"). За словами Бейкера і Глассер, Келлі пояснив Трампу, що німецькі генерали "тричі намагалися вбити Гітлера і їм це майже вдалося". Ця поправка не змусила Трампа переглянути свою точку зору: "Ні, ні, ні, вони були абсолютно лояльні до нього", – казав він", – пише Джеффрі Голдберг.

Автор запитав Келлі про їхній обмін думками тоді. Той розповів, що коли Трамп порушив тему "німецьких генералів", Келлі у відповідь запитав: "Ви маєте на увазі генералів Бісмарка?" Келлі зазначив: "Тобто, я знав, що він не знає, хто такий Бісмарк, або про франко-прусську війну". Він перепитав: "Ви маєте на увазі генералів кайзера? Ви ж не можете мати на увазі генералів Гітлера?" А Трамп відповів: "Так, так, генералів Гітлера". Келлі пояснив йому, що Роммель був змушений покінчити життя самогубством після участі у змові проти Гітлера. Але Трамп не знав, хто такий Роммель.

Бейкер і Глассер також повідомили, що Марк Міллі, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, побоювався, що "гітлерівське" сприйняття Трампом великої брехні про вибори спонукатиме президента шукати "момент Рейхстагу".

Джон Келлі – генерал морської піхоти у відставці, який у молодості пішов добровольцем служити у В'єтнамі, незважаючи на те, що страждав від кісткової шпори – сказав в інтерв'ю для книги репортера CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав", що Трамп високо оцінював деякі аспекти лідерства Гітлера. Він казав: "Ну, але Гітлер зробив кілька хороших речей", згадує Келлі. Коли генерал запитав, що саме той зробив дорого, Трамп відповів, що відновив економіку. Але що він зробив з цією відбудованою економікою? Він повернув її проти власного народу і проти світу, пояснював генерал Трампу. Келлі зробив зауваження Трампу: "Сер, ви ніколи не зможете сказати про нього нічого хорошого. Нічого".

Це був не єдиний випадок, коли Келлі відчував себе зобов'язаним давати Трампу вказівки з військової історії. У 2018 році Трамп попросив Келлі пояснити, хто були "хорошими хлопцями" у Першій світовій війні. Келлі у відповідь пояснив просте правило: президенти повинні пам'ятати, що "хорошими хлопцями" в будь-якому конфлікті є країни-союзники Сполучених Штатів. Незважаючи на брак історичних знань у Трампа, він неодноразово заявляв, що знає про війну більше, ніж його генерали. У 2018 році в інтерв'ю програмі "60 хвилин" він сказав, що знає про НАТО більше, ніж Джеймс Меттіс, його тодішній міністр оборони, чотиризірковий генерал морської піхоти у відставці, який служив офіційним представником НАТО. В іншому випадку Трамп також сказав, що саме він, а не Меттіс, "захопив" Ісламську державу.

Джеффрі Голдберг зауважує, що на посаді президента Трамп виявив надзвичайну чутливість до критики з боку відставних офіцерів; в один момент він запропонував повернути на військову службу адмірала Вільяма МакРейвена і генерала Стенлі МакКрістала, двох високоповажних лідерів Сил спеціальних операцій, які стали критично ставитися до Трампа, щоб їх можна було віддати під трибунал. Еспер, який на той час був міністром оборони, написав у своїх мемуарах, що вони з Міллі відрадили Трампа від цього плану. На запитання про критику з боку МакРейвена, який керував рейдом, що вбив Усаму бін Ладена, Трамп відповів, назвавши його "прихильником Гілларі Клінтон і прихильником Обами", і сказав: "Хіба не було б добре, якби ми взяли Усаму бін Ладена набагато раніше?"

Трамп недовірливо відреагував, коли йому сказали, що американські військовослужбовці присягають Конституції, а не президенту. Згідно з нещодавньою книгою репортера New York Times Майкла С. Шмідта "Дональд Трамп проти Сполучених Штатів", Трамп запитав Келлі: "Ти справді віриш, що ти мені не вірний?" Келлі відповів: "Я, безумовно, є частиною адміністрації, але моя абсолютна лояльність – це верховенство права".

Трамп часто висловлював свою повагу до типу влади, якою володіють такі автократи, як китайський лідер Сі Цзіньпін; його захоплення, навіть заздрість до путіна добре відома. Останніми днями він дав зрозуміти, що в разі перемоги в листопаді він хотів би керувати так само, як ці диктатори – він прямо сказав, що хотів би побути диктатором один день у свій перший день у Білому домі – і погрожував, серед іншого, використати армію проти "радикальних лівих божевільних". Один з чотирьох його колишніх радників з національної безпеки, Джон Болтон, написав у своїх мемуарах: "Між путіним і Сі Цзіньпіном точиться запекла боротьба за те, хто з них був би найбільше радий бачити Трампа знову на посаді".