Північна Корея викликає головний біль у Пекіна – ЗМІ

Останнім часом найпроблемнішими сусідами Китаю є його начебто друзі.

Відправка військ КНДР росією на війну в Україні непокоїть Китай.

Про це пише американський журнал Foreign Policy.

Цього тижня Китай та Індія оголосили про угоду щодо зменшення напруженості та відновлення взаємного патрулювання вздовж спірного кордону.

"Це приємна новина для Пекіна, але останнім часом його найнеприємнішими сусідами стали його давні друзі: Північна Корея та М’янма викликають хвилювання та навіть гнів серед китайських чиновників", - написано в матеріалі.

Китай офіційно не коментує нещодавні повідомлення про те, що північнокорейські війська прямують в Україну, щоб воювати на боці рф, проте "це викликає справжнє занепокоєння в Пекіні":

"Китай намагався одночасно запропонувати риторичну — і певною мірою матеріальну — підтримку москви, не руйнуючи її зв’язків із Заходом. Дії Північної Кореї, безумовно, переходять цю межу", - пишуть журналісти.

Вони додають, що КНДР єдиний договірний союзник Китаю і їхня угода про взаємну оборону датується 1961 роком.

Також Пхеньян є ідеологічним партнером Пекіна, проте їхні стосунки "давно позначаються напругою".

"Жителі Північної Кореї обурюються тим, що Китай позиціонує себе як старшого комуністичного брата для меншої нації - приблизно так само, як китайці почали обурюватися на Радянський Союз", - зазначає видання.

За закритими дверима лідери Північної Кореї іноді повторюють те, що Японія є "столітнім ворогом", тоді як Китай є "тисячолітнім ворогом", маючи на увазі історичний імперіалізм Китаю на Корейському півострові. Лідер КНДР Кім Чен Ин начебто сам використав подібне формулювання.

"Новина про Україну також з’явилась на тлі того, що китайські експерти висловлюють стурбованість зростанням агресії Північної Кореї проти Південної Кореї. Частково це занепокоєння полягає в тому, що тепер Пхеньян може використати потребу москви в союзниках, щоб використати Кремль проти Пекіна, зменшуючи і без того обмежені важелі впливу Китаю на Північну Корею", - констатує журнал.