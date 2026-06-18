Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь відправив НАТО вивчати власну історію.

Китай відповів на заяви НАТО про допомогу росії у війні проти України і порадів Альянсу "задуматися про себе".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.

За словами представника китайського МЗС, Пекін дотримується "об'єктивної і справедливої позиції" щодо війни в Україні. Лінь Цзянь стверджує, що Китай не постачав летальну зброю ані Україні, ані росії.

"Китай не надавав жодної летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та забезпечив суворий контроль над товарами подвійного використання", – сказав він.