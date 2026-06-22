Китай готує другий термінал для імпорту російського СПГ – Reuters

Це може суттєво збільшити обсяги поставок.

Китай планує запустити другий імпортний термінал для прийому зрідженого природного газу з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2", що дозволить суттєво збільшити обсяги імпорту.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про термінал Longkou у провінції Шаньдун, який належить державній компанії PipeChina і наразі готується до прийому вантажів.

До цього постачання здійснювалися через один діючий термінал у Бейхаї.

За даними джерел, із серпня 2025 року Китай отримав щонайменше 41 партію СПГ із "Арктик СПГ-2" загальним обсягом близько 2,6 млн тонн. Пекін залишається єдиним відомим покупцем продукції цього проєкту, який перебуває під західними санкціями.

Проєкт "Арктик СПГ-2", оператором якого є російська компанія "Новатек", розрахований на виробництво майже 20 млн тонн СПГ на рік. Попри санкційний тиск, компанія, за даними Reuters, знижувала вартість перевезень, щоб залучити покупців.

Китай залишається найбільшим у світі імпортером СПГ, а розширення інфраструктури може збільшити його можливості для закупівель російського газу.

Раніше також спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України.