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Китай і Грузія встановили стратегічне партнерство

31 липня 2023, 10:28
Китай і Грузія встановили стратегічне партнерство
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Китай і Грузія виступили зі спільною заявою про встановлення між ними стратегічного партнерства, одного з найвищих рівнів міждержавних відносин.

Текст спільної заяви двох країн опублікував Xinhua.

В документі написано, що домовленості про стратегічне партнерство досягнуто під час 6-ти візиту прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі до КНР, який завершиться вже завтра.

"Китай і Грузія посилять взаємодію в політичній, економічній і культурно-гуманітарній сферах, а також тісніше координуватимуть свої дії в міжнародних справах", - йдеться в заяві. 

На початку заяви обидві сторони підтвердили свою повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн. Грузія також заявила про тверде дотримання нею принципу одного Китаю, а от згадка чи натяк про підтримку китайською стороною територіальної цілісності Грузії, 5-та частина якої від 2008 року окупована рф, відсутня.

"Грузія підтримує китайський шлях модернізації і вважає, що Китай пропонує людству новий шлях розвитку, з огляду на що сторони висловили готовність обмінюватися досвідом у державному управлінні, посилити політичні консультації на високому рівні та розширювати зв’язки між центральними й місцевими органами влади та обмін досвідом між політичними групами і партіями", - йдеться в документі. 

В економічній сфері сторони привітали постійне зростання двосторонньої торгівлі впродовж останніх років та висловились за оптимізацію її структури, розширення видів продукції та збільшення експорту грузинських товарів і послуг до Китаю.

Грузинська сторона, серед іншого, засвідчила підтримку китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", а в ході візиту Гарібашвілі було підписано кілька міжурядових документів, направлених на зміцнення двостороннього співробітництва у рамках цієї ініціативи.

Питання торгівлі, інвестицій, розвитку інфраструктури та інші економічні напрямки співпраці сторони домовились детально обговорити під час наступного засідання Китайсько-Грузинської комісії з торговельно-економічного співробітництва. При цьому китайська сторона пообіцяла вивчити можливість надання Грузії пільгових кредитів для реалізації соціальних та інфраструктурних проєктів.

Стосовно партнерства в міжнародних справах Грузія заявила про підтримку трьох китайських ініціатив глобального розвитку, глобальної безпеки та глобальної цивілізаційної ініціативи, а також готовність брати активну участь в їхній реалізації.

КитайГрузія

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