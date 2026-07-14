Китай почав готуватися до зміни влади у росії

Пекін розчарувався у путіні.

Китай дедалі активніше готується до можливих політичних змін у росії та розширює контакти з представниками російської еліти, які можуть відігравати ключову роль після відходу путіна. Водночас позиції глави кремля у відносинах із Пекіном суттєво ослабли після кількох років війни та міжнародної ізоляції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, ще у 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін називав путіна "взірцем для наслідування" та захоплювався його впливом на світовій арені. Однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну баланс сил між двома країнами поступово змінився. За даними WSJ, сьогодні майже 40% зовнішньої торгівлі росії припадає на Китай, тоді як частка росії у зовнішній торгівлі КНР не перевищує 4%. Через це кремль дедалі більше залежить від Пекіна, а путін усе частіше виступає у ролі прохача, а не рівноправного партнера.

Одним із прикладів такої зміни видання називає переговори щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2". Під час травневого візиту путіна до Китаю москва розраховувала укласти відповідну угоду, однак китайська сторона погодилася підтримати проєкт лише за умови продажу газу за внутрішньоросійськими цінами. Фактично це означало б субсидування проєкту з боку росії. У результаті документ так і не був підписаний. Німецький бізнесмен Йорг Вутке, слова якого наводить видання, так описав перебіг переговорів: "Сі прийняв путіна, як імператор, який приймає гостя у своєму замку". За його словами, після цього китайський лідер "відправив його додому".