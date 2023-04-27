Китай розширює можливості для арешту іноземців за шпигунство – The Guardian

Поправки були ухвалені у середу, 26 квітня.

Китай значно розширив закони про боротьбу зі шпигунством, прийнявши поправки, які, на думку експертів, можуть ще більше підвищити ризик для іноземних громадян та організацій, що працюють в країні.

Про це пише The Guardian.

Поправки були ухвалені у середу, 26 квітня. Довгоочікувані зміни розширюють сферу дії закону, охоплюючи все, що, на думку керівництва Китаю, становить загрозу національній безпеці, а також розширюють повноваження органів влади щодо обшуків, конфіскації майна та запровадження заборон на в'їзд і виїзд для окремих осіб.

Директор департаменту кримінального права Комітету у справах законодавства Китаю Ван Айлі заявив, що оновлення, яке набуде чинності 1 липня, вдосконалило визначення шпигунства і уточнило обов'язки правоохоронних органів. Це перші зміни в законі з моменту його прийняття в 2014 році, вони також посилюють його спрямованість на кібербезпеку, включаючи положення, що забороняють обговорення вразливостей мережі Китаю.

Аналітики попереджають, що розширений закон збільшує ризик, з яким зіштовхуються іноземні фізичні та юридичні особи, які працюють у Китаї, особливо ті, що працюють у сфері технологій, дослідженнях і моніторингу та інших потенційно чутливих секторах.

Найбільше занепокоєння викликає нове положення, яке розширює сферу дії закону за межі незаконного поводження з державною таємницею і поширює його на будь-які документи, дані, матеріали або предмети, пов'язані з національною безпекою.

Закон також розширює повноваження співробітників державної безпеки щодо проведення обшуків, дозволяючи їм оглядати будь-які предмети суб’єкта, особа якого не встановлена або який підозрюється у шпигунській діяльності, а також перевіряти електронне обладнання та засоби відповідних осіб та організацій.

Згідно із законом, агенти безпеки Китаю також можуть читати або збирати документи, дані, матеріали або предмети, а відповідні особи та організації повинні співпрацювати.

Напруженість зростає, оскільки Пекін обмінюється із США та їхніми союзниками звинуваченнями у шпигунстві та іншими претензіями. У лютому американські військові збили китайську повітряну кулю, виявлену в повітряному просторі США. Пекін оголосив про розслідування щодо американських компаній-виробників мікросхем, а лідер Китаю Сі Цзіньпін призначив ключових союзників на посади, пов'язані з національною безпекою.

У четвер, 27 квітня, американська консалтингова компанія Bain & Company підтвердила, що її шанхайський офіс відвідала поліція Китаю і допитала п'ятьох співробітників. Компанія заявила, що співпрацює з поліцією, але не надала жодних подробиць. У березні були заарештовані місцеві китайські співробітники американської компанії з корпоративного аудиту Mintz Group, що базується в Китаї.

Звинувачення у шпигунстві та порушенні національної безпеки також були оголошені проти багатьох іноземних громадян у Китаї, в тому числі проти двох громадян Канади, уряд якої заявив, що їх затримали у відповідь на арешт керівника китайської компанії Huawei.

Японського керівника фармацевтичної компанії, який мав справу з китайськими чиновниками та представниками промисловості в межах своєї роботи, затримали в березні за нібито порушення закону про шпигунство. У редакційній статті в японській газеті Asahi Shimbun йдеться про те, що приблизно 17 громадян Японії у Китаї були затримані за цим законом з 2014 року, і експатріанти ''зі зрозумілих причин бояться'', що їх можуть заарештувати за дії, про незаконність яких вони не знали.

Цього тижня родина відомого китайського журналіста повідомила, що йому висунули звинувачення у шпигунстві, ймовірно, через взаємодію з іноземними дипломатами та ЗМІ в Китаї, а також через навчання в США та Японії.

Науковий співробітник Єльської юридичної школи Джеремі Даум зазначив, що поправки кодифікували розширення, які вже значною мірою були реалізовані на практиці через інші правові інструменти та правила в рамках «комплексного бачення» Китаю щодо ризиків національній безпеці.

''Закон про іноземні неурядові організації, який ставив під підозру і обмежував діяльність таких організацій в Китаї, ймовірно, є прикладом того, що проблеми національної безпеки мають пріоритет над іншими інтересами, і значно обмежив можливості для багатьох міжособистісних обмінів'',- каже аналітик.