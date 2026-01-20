Китай у Давосі закликав світ до солідарності та співпраці замість конфронтації

Також він заявив, що "тарифи й торговельні війни не мають переможців", критикуючи економічну політику Трампа.

Віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 20 січня, заявив, що майбутнє глобальної економіки залежить від багатостороннього співробітництва, а не від ізоляції та конфронтації.

За його словами, попри всі недоліки економічної глобалізації, світ не може дозволити собі від неї відмовитися. "Країни не можуть повернутися до самоізоляції. Тарифи й торговельні війни не мають переможців", — наголосив Хе Ліфен.

Не називаючи конкретних держав, він зауважив, що спільне вирішення проблем значно ефективніше, ніж взаємні звинувачення — заява, яку західні медіа пов’язують із політикою нинішньої адміністрації США. Водночас віцепрем’єр підкреслив, що Китай відкритий до укладання торговельних угод, але «не за рахунок третіх сторін».

Хе Ліфен також окреслив економічні пріоритети Пекіна на найближчі роки. За його словами, у програмі на 2026 рік Китай ставить внутрішній попит у центр економічного розвитку, прагнучи стимулювати споживання та водночас зберегти потужний виробничий потенціал.

"Китай ширше відкриє свої двері для світу", — заявив він, додавши, що країна планує розширювати ринок, зокрема в секторі послуг.

Коментуючи торговельні відносини зі США, Хе Ліфен відповів на критику з боку президента Дональда Трампа щодо великого торговельного профіциту Китаю. Він наголосив, що Пекін ніколи навмисно не прагнув до такого профіциту та готовий активно нарощувати імпорт.

"Ми хочемо стати не лише фабрикою світу, а й світовим ринком", — сказав він, додавши, що і Китай, і США "виграють від співпраці та програють від конфронтації".

Окремо віцепрем’єр застеріг світ від повернення до "закону джунглів", у якому сильні країни залякують слабших. Як зазначає The Guardian, ці слова можуть сприйматися як сигнал у контексті Тайваню, який Пекін вважає своєю територією та не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.

Виступ Хе Ліфена в Давосі став одним із найчіткіших сигналів від Китаю на користь глобальної кооперації на тлі зростання геополітичної напруги та ризиків нових торговельних конфліктів.