Китай відправить свого представника в Україну після першої від 24 лютого розмови Сі й Зеленського

Ним став колишній посол КНР в росії. Лі Хуей 10 років працював там дипломатом.

Китай призначив колишнього посла в росії Лі Хуея своїм представником, який вирушить до України для домовленостей щодо припинення війни.

Про це заявила речниця МЗС Хуа Чуньїн у своєму Twitter.

"Китай направить Спеціального представника Уряду КНР з питань Євразії до України та інших країн для поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української "кризи", – заявила вона.

Видання CNN уточнило, що Лі Хуей – це спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії. Також це колишній посол КНР в росії, який обіймав цю посаду з 2009 по 2019 рік.

У Китаї не уточнили, коли Лі здійснить поїздку та які ще країни він відвідає.