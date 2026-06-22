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Китай запровадив санкції проти 10 американських оборонних компаній

22 червня 2026, 14:07
Китай запровадив санкції проти 10 американських оборонних компаній
Заборона на закупівлю товарів у 46 компаній, включно з підрозділами Lockheed Martin і Raytheon.

Китай оголосив про нові санкції щодо низки американських компаній, які працюють у сфері оборони, аерокосмічної промисловості та видобутку ресурсів.

Про це пише Euronews.

Міністерство торгівлі Китаю заборонило місцевим компаніям постачати до США продукцію подвійного призначення. У Пекіні заявили, що це відповідь на рішення адміністрації Трампа розширити список китайських компаній, пов'язаних із військовим сектором Китаю.

Крім того, Міністерство фінансів Китаю заборонило державним установам закуповувати продукцію у 46 американських компаній, серед яких підрозділи Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics, що виробляють військову техніку та зброю. У китайському Мінторгу наголосили, що заборони поширюються не лише на китайські компанії, а й на організації та людей у будь-якій країні світу, якщо вони постачатимуть підсанкційним компаніям товари подвійного призначення з Китаю.

Нагадаємо, 9 червня США додали низку китайських фірм, серед яких Alibaba та BYD, до санкційного списку компаній, що допомагають армії Китаю. Alibaba заявила, що для її включення "немає підстав". Санкції оголосили через місяць після візиту Трампа до Пекіна у травні, де сторони домовилися працювати над зниженням мит і стабілізацією відносин.

КитайСШАсанкції

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