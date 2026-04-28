Китайські військові кораблі увійшли в район поблизу Тайваню – Reuters

28 квітня 2026, 10:04
Китай вважає Тайвань своєю територією та не відмовлявся від можливості силою захопити острів.

Тайвань зафіксував два китайські військові кораблі у водах поблизу островів Пенху в Тайванській протоці. Хоча Міноборони Тайваню зазвичай повідомляє про виявлення китайських військових літаків, Тайбей рідко надає детальну інформацію про те, де маневрують військові кораблі Китаю.

Про це пише Reuters.

У понеділок, 27 квітня, Тайбей повідомив, що китайський есмінець і фрегат увійшли у води на південний захід від Пенху, де розташовані великі бази флоту та ВПС Тайваню.

"Тайванські військові уважно стежили за формуванням і відреагували відповідно, залучивши Військово-морські та Повітряні сили", – йдеться в заяві Міноборони острова.

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, майже щодня відправляє свої військові кораблі та літаки у води та повітряний простір біля острова.

Міністерство оборони Китаю не відразу відповіло на запит Reuters про коментар. Нещодавно воно наголошувало, що військові маневри Китаю навколо Тайваню є "цілком виправданими", а будь-яка напруженість – це провина уряду в Тайбеї.

Виступаючи у вівторок, 28 квітня, президент Тайваню Вільям Лай заявив, що операції Китаю в "сірій зоні", спрямовані на виснаження супротивника без застосування відкритих бойових дій та психологічний тиск, посилюються з кожним днем.

"Вони прагнуть створити нову норму, яка підриває статус-кво", – додав він.

У вівторок у своєму щоденному звіті про військову активність Китаю за останні 24 години Міністерство оборони Тайваню повідомило, що навколо острова діяло загалом дев’ять китайських військових кораблів, а також було зафіксовано 22 військові літаки.

Берегова охорона Тайваню перебуває на передовій лінії спостереження за маневрами Китаю, співпрацюючи з ВМС, і її можливості будуть посилені. Зокрема, за словами Лая, плани передбачають інтегрування можливостей морського та повітряного спостереження, а також розширення використання дронів і радіолокаційних систем нового покоління.

Останні матеріали

Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
