Лекорню вистояв: французький парламент відхилив вотуми недовіри

Парламент відхилив ініціативи лівих і правопопулістів, що відкриває шлях до остаточного затвердження бюджету на наступний рік.

Національна асамблея Франції увечері 2 лютого відхилила останні дві ініціативи щодо висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Себастьєна Лекорню, завершивши тривалу "бюджетну епопею" та остаточно затвердивши бюджет на 2026 рік.

Вотуми недовіри, ініційовані групою лівих депутатів і правопопулістським "Національним об'єднанням", очікувано провалилися: за перший проголосували 260 депутатів, за другий – 135, тоді як для відставки уряду потрібно було мінімум 289 голосів.

Ініціативи щодо недовіри виникли після того, як Лекорню застосував конституційні спецповноваження за статтею 49.3, що дозволяють затвердити закон без голосування в залі, даючи депутатам право висловити довіру або недовіру уряду. На початку прем'єрства Лекорню обіцяв уникати цього кроку, оскільки він міг би призвести до його відставки та загострення політичної кризи. Проте через безрезультатність переговорів щодо бюджету він змушений був скористатися цим механізмом.

Після відхилення усіх вотумів недовіри Франція вперше за тривалий час отримала офіційно затверджений бюджет на 2026 рік. За останній місяць уряд Лекорню вже сім разів протистояв спробам парламенту відправити його у відставку.

На початку своєї каденції Лекорню стикався із серйозним сумнівом суспільства: багато французів не вірили, що йому вдасться вирішити завдання, з яким не впорався його попередник Франсуа Байру – знайти компроміс із різними парламентськими фракціями та уникнути вотуму недовіри.