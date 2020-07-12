Листопад 2020-го у світі виявився найтеплішим в історії

Листопад 2020 року у світі став найтеплішим листопадом в історії, наблизивши 2020 рік на один крок до рекорду 2016 року.

Про це свідчать дані Служби ЄС щодо кліматичних змін Copernicus, повідомляє "Європейська правда".

Для Європи цей місяць став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Температура була найбільше вище середнього рівня 1981-2010 років у великому регіоні, що охоплює більшу частину Північної Європи, Сибіру і Північного Льодовитого океану, в той час як температура була нижче середнього рівня в Центральній Азії і Західній Антарктиді.

У Норвегії був найтепліший листопад за всю історію спостережень з 1900 року. У Швеції та Фінляндії також були побиті рекорди.

Дванадцятимісячний період з грудня 2019 року по листопад 2020 року на 1,28°C вище температури доіндустріальної епохи, пояснює служба.

Оскільки 2015-2020 роки є шістьма найгарячішими в історії, це число ставить планету небезпечно близько до першої межі Паризької угоди, якій на цьому тижні виповнюється п'ять років.

Пакт, укладений у 2015 році майже 200 державами, які взяли на себе зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів, спрямований на стримування глобального потепління до рівня значно нижче + 2 °C, якщо це можливо, до +1,5 °C, щоб обмежити руйнівні наслідки штормів, посух та хвиль спеки. Але з кінця 1970-х років планета набирала в середньому 0,2 °C за десятиліття, наполягає Copernicus. Потепління вже становить близько 1,2 °C, і 2020 рік навряд чи змінить цю тенденцію.

Всесвітня метеорологічна організація оголосила минулої середи, що 2020 рік стане одним із найспекотніших в історії. Попередні дані ставлять його на друге місце після 2016 року на даний момент, але розрив невеликий, рейтинг може змінитися.