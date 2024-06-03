Литва не пропустила на свою територію вагон із білорусі із символом "Z"

Це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.

Прикордонники Литви не пропустили до країни вагон із символом "Z", який прибув із білорусі.

Про це пише Delfi.

Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.

За чинними в Литві законами, перевезення територією країни вагонів із такими знаками заборонено. До списку заборонених символів "Z" внесли 2022 року. Він означає російську військову агресію та пропаганду воєнних злочинів.

Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви. Усі написи на вагонах, що перевозяться по території Литви, повинні відповідати вимогам місцевих законів

Нагадаємо, сейм Литви схвалив безстрокову заборону на мовлення російських телеканалів.

Поправки, ініційовані міністерством культури, пропонують продовжити заборону на невизначений термін і передбачити, що вона діятиме, доки росія та білорусь розглядатимуться у Стратегії національної безпеки як країни, які становлять небезпеку та загрозу для Литви.

Термін дії останнього обмеження на мовлення телеканалів мав сплинути 1 жовтня 2024 року.