Литва просить МКС розслідувати удари рф по енергооб'єктах України як злочин геноциду

30 січня 2026, 15:07
Литва просить МКС розслідувати удари рф по енергооб'єктах України як злочин геноциду
Фото: news.mail.ru
На думку Литви, такі дії росії в Україні можна прирівняти до злочину геноциду і розслідувати як такий.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду з проханням видати нові ордери на арешт проти рф через масовані атаки на критичні та цивільні об’єкти України.
 
Про це йдеться на сайті МЗС Литви.
 
"Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити населення України в середині зими без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу", — написав міністр у листі до прокурорів МКС.
 
Будріс звернув увагу, що, на думку Литви, такі дії росії в Україні можна прирівняти до злочину геноциду і розслідувати як такий.
 
Тому в листі він попросив МКС розглянути можливість видачі нових ордерів на арешт російських посадовців, відповідальних за удари по енергооб’єктах України, а також розширити вже видані ордери на арешт, включивши до них нові міжнародні злочини та злочин геноциду.
