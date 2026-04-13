Макрон анонсував переговори про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Франція і Британія готують оборонну місію для відновлення судноплавства після завершення бойових дій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підготовку міжнародної зустрічі країн, які готові долучитися до відновлення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у дописі президента Франції у соціальних мережах.

Йдеться про ініціативу Франції та Великої Британії, які планують найближчими днями провести конференцію з партнерами. Французький президент зазначив, що Париж готовий взяти на себе частину відповідальності за завершення війни на Близькому Сході. Водночас Франція розглядає можливість очолити оборонну місію в Ормузькій протоці, однак лише після припинення бойових дій у регіоні.

"Що стосується Ормузької протоки, то найближчими днями ми разом із Великою Британією організуємо конференцію з країнами, готовими разом із нами долучитися до багатонаціональної миротворчої місії, покликаної відновити свободу судноплавства в протоці. Ця суто оборонна місія, яка не має відношення до сторін, що воюють, буде розгорнута, щойно ситуація це дозволить", – повідомив Макрон.

Окремо він наголосив на необхідності досягнення довгострокового та стійкого врегулювання ситуації на Близькому Сході. За його словами, це передбачає напрацювання рішень щодо ядерної та балістичної діяльності Ірану, а також його ролі у дестабілізаційних процесах у регіоні.

Нагадаємо, що американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Згідно із заявою, блокада набуде чинності 13 квітня о 17:00 за київським часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.