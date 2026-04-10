10 квітня 2026, 18:10
Макрон і Папа Лев XIV закликали до переговорів і миру у світі
Обидва лідери закликали до діалогу як єдиного шляху до миру та дистанціювалися від войовничої риторики президента США Дональда Трампа.

У п'ятницю, 10 квітня, відбулася перша зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з новим Папою Римським Левом XIV. У центрі переговорів — врегулювання кризи на Близькому Сході, хоча зустріч не обійшлася й без теплих неформальних моментів.

Обидва лідери закликали до діалогу як єдиного шляху до миру та дистанціювалися від войовничої риторики президента США Дональда Трампа. Макрон і понтифік привітали перемир'я між США та Іраном і висловилися за дипломатичне врегулювання конфлікту, який охопив увесь Близький Схід і продовжує розхитувати світову економіку.

Після зустрічі французький президент написав у соцмережах: "Ми поділяємо одне й те саме переконання. Перед обличчям розколів у світі дії в ім'я миру є обов'язком і необхідністю". Ватикан зі свого боку повідомив, що папа та його посадовці обговорили з Макроном конфлікти по всьому світу, висловивши надію на відновлення мирного співіснування через діалог і переговори.

Зустріч мала й невимушені моменти. На відеозаписах, опублікованих Святим Престолом, видно, як Макрон вручає Папі майку з автографами гравців французької національної збірної з баскетболу.

Подарунок виявився влучним: уродженець Чикаго Лев XIV — великий шанувальник спорту. Він захоплюється бейсболом і баскетболом, а у своїй заміській резиденції регулярно плаває та грає в теніс.

